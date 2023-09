Nach Angaben der Polizei war der Transporter am Freitag auf dem Weg von Berlin in Richtung Hamburg, als das Fahrzeug wegen eines Reifenschadens ins Schlingern geriet und auf die Seite kippte. Der 26 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Lebensmittelüberwachung des Kreises ordnete die Vernichtung der Ladung an.