Unfall Traktor fährt auf Auto: Beifahrerin stirbt Von dpa | 14.08.2023, 20:20 Uhr

Eine 19 Jahre alte Beifahrerin in einem Auto ist bei einem schweren Unfall mit einem Traktor im Kreis Nordfriesland ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Fahrerin des Wagens schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Regional-Leitstelle Nord am Montagabend. Der Unfall passierte demnach am Montagnachmittag an der Kreuzung der Kreisstraßen 94 und 106 in Humptrup. Der Traktorfahrer habe das Auto offenbar übersehen. Der Wagen sei unter den Traktor geraten, dessen Fahrer aber unverletzt blieb.