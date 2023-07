Der Landtag in SH hat der verstorbenen Heide Simonis gedacht. Sie verstarben im Aber von 80 Jahren. Foto: Kay Müller up-down up-down Tränen im Parlament in Kiel So gedenkt der Landtag der ehemaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis Von Kay Müller | 13.07.2023, 11:58 Uhr

Mit einer kurzen Zeremonie haben die Mitglieder des Landtags in Kiel der verstorbenen Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis gedacht. An dem Ort, an dem die SPD-Politikerin ihre größte Niederlage erlitt, flossen 18 Jahre später wieder Tränen.