Neue Zielgruppen im Fokus Tourismus in SH: Aus diesen Ländern kommen die meisten Gäste Von Frank Jung | 25.09.2023, 18:38 Uhr Schleswig-Holstein: Der Anteil von Touristen aus der Schweiz steigt rasant – auch wegen des großen Kontrastes der Küste zur Herkunftsregion der Gäste. Foto: IMAGO/Chris Emil Janssen up-down up-down

Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein will mehr nicht-deutsche Touristen locken – doch, wo dockt das Werben um Gäste aus dem Ausland am besten an? Warum zum Beispiel die Schweiz so aussichtsreich ist und welche Ansätze es noch gibt.