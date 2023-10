Schlechte Hochsaison an Ostsee Sommer 2023 in SH: Tourismusbarometer zeigt massive Rückgänge in großen Urlaubsorten Von Frank Jung | 16.10.2023, 15:32 Uhr Badegäste am Strand von Timmendorfer Strand vor dem Hotel Maritim. Insbesondere die großen Touristenorte an der Ostsee vermelden enorme Rückgänge bei den Buchungen. Für Schleswig-Holstein ist dies nach Jahren des Wachstums eine völlig neue Situation. Foto: imago images/Chris Emil Janßen up-down up-down

Nach weit über zehn Jahren stetiger Zugewinne sieht sich Schleswig-Holstein mit einem Knick in der touristischen Nachfrage konfrontiert. Erste Daten zu den Übernachtungen an Nordsee und Ostsee in der Hauptsaison deuten darauf hin. Ein Experte versucht sich an einer ersten Ursachenforschung.