Seit der Corona-Pandemie wird Urlaub in Deutschland bei vielen Reisenden immer beliebter. Ferien in Schleswig-Holstein sind so gefragt wie schon lange nicht mehr. Dies zeigen aktuelle Zahlen. Noch nie hat Schleswig-Holstein in den ersten sechs Monaten eines Jahres so viele Übernachtungen verbucht wie diesmal mit 15,2 Millionen.

Im Vergleich zum selben Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es ein Plus von 4,4 Prozent, wie aus Angaben des Statistikamtes Nord hervorgeht. Schleswig-Holstein war das einzige Bundesland mit einem Zuwachs. Besonders groß war der demnach bei Ferien auf Campingplätzen und in Ferienhäusern. Rund 96 Prozent der Gäste kamen aus dem Inland, vor allem aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in SH und sichert in vielen Regionen tausende Arbeitsplätze. Doch auch Verkehrschaos, überfüllte Strände, wenig Parkplätze und Hinterlassenschaften verschiedener Art sind die Folge des Tourismus-Booms.

Wir wollen deshalb in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen, ob Sie die Touristen-Massen gut finden oder inzwischen davon genervt sind? Stimmen Sie auch ohne Abo ab:

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.