19.07.2022, 11:43 Uhr

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) will den Schulunterricht von Kindern und Jugendlichen aus anderen Bundesländern, die in Schleswig-Holstein in der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht sind, gesetzlich absichern. Dies bestätigte ihr Haus am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet. „Ich möchte den schleswig-holsteinischen Sonderweg beenden und eine echte Schulpflicht für alle Kinder und Jugendliche in den Heimen des Landes verankern“, erklärte Touré.