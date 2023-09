Regierung Touré plant Migrationsgipfel mit Kommunalverbänden Von dpa | 29.09.2023, 13:40 Uhr | Update vor 51 Min. Ministerin Aminata Touré Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Integrationsministerin Aminata Touré plant am 9. Oktober in Kiel einen Migrationsgipfel mit den kommunalen Spitzenverbänden. „Die aktuelle Flüchtlingssituation ist eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zum Gipfel sind neben den Verbänden Landrätinnen und Landräte sowie die Bürgermeister der kreisfreien Städte eingeladen.