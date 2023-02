Messerattacke in Zug Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Bahn Touré: Infos zu Ibrahim A. aus Hamburg nicht angekommen Von dpa | 01.02.2023, 15:58 Uhr

Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) hat Probleme in der Kommunikation der Behörden zum mutmaßlichen Täter von Brokstedt eingeräumt. Bestimmte Informationen aus Hamburg zu dem Mann seien nicht in Schleswig-Holstein angekommen, sagte Touré am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags in Kiel. Beide Länder müssten sich die Frage stellen, ob sie nicht an einigen Stellen noch hätten nachhaken müssen.