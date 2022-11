Sozialministerin Aminata Toure Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Sozialministerin Touré fordert Stärkung der Pflege durch Bund und Länder Von dpa | 29.11.2022, 15:18 Uhr

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré hat im Vorfeld der am Mittwoch beginnenden Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) eine deutliche Stärkung der Pflege durch Bund und Länder gefordert. „Der Bund muss die Pflege endlich zu einem Top-Thema machen“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur dpa. Die Personalsituation sei äußerst angespannt und viele Pflegebedürftige sowie Angehörige stünden aufgrund der Tarifanpassungen und der Inflation vor enormen finanziellen Belastungen. „Diese Herausforderungen muss der Bundesgesundheitsminister endlich ernst nehmen und der Pflege die dringend notwendige Aufmerksamkeit schenken.“ Die Ministerin kündigte an, sich bei der ASMK im saarländischen Perl gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen verstärkt für die verschiedenen Hausforderungen in der Pflege einsetzen zu wollen.