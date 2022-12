Aminata Touré Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Touré fordert respektvollere Debatte um Staatsangehörigkeit Von dpa | 16.12.2022, 15:58 Uhr

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat den Ton in der Debatte über die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Deutschland kritisiert. Die Betroffenen bekämen diese Debatten mit, auch im Ausland, sagte Touré am Freitag im Landtag. „Ich würde mir wünschen, dass wir diese Debatten respektvoller führen.“ Die Abgeordneten verwiesen mit den Stimmen von CDU und Grünen einen Antrag der SPD-Fraktion in den Innen- und Rechtsausschuss, der die Landesregierung auffordert, das Vorhaben der Bundesregierung für eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts zu unterstützen.