ARCHIV - Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Ukraine-Krieg Touré besucht ukrainische Kinder und Jugendliche Von dpa | 11.08.2022, 16:37 Uhr

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré hat auf dramatische Folgen des russischen Angrifskriegs für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine hingewiesen. „Krieg bedeutet Angst“, sagte die Grünen-Politikerin nach Angaben ihres Ministeriums am Donnerstagnachmittag in Neumünster beim Besuch eines Kinderferiendorfs für ukrainische Kinder und Jugendliche. „Und ständige Angst erzeugt einen mentalen Ausnahmezustand besonders bei jungen Menschen in der ganzen Ukraine, auch wenn nicht in allen Teilen des Landes direkte Kampfhandlungen stattfinden.“