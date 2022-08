Foto: Benjamin Nolte Befragung mit Waffe in der Unterhose Selbstmord von Entführer in Havetoft: Der entscheidende Fehler der Polizei Von Eckard Gehm | 26.08.2022, 18:50 Uhr

Ein Entführer versteckt seine Waffe in der Unterhose, erschießt sich in Obhut der Polizei. Jetzt ist klar, welcher Fehler bei dem Einsatz in Havetoft gemacht wurde.