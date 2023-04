Sebastian Schröder vor einer seiner Fotoarbeiten in der Schau „Memento morbi“. Foto: Karin Lubowski up-down up-down Possehl-Preis Totentanz aus Bügelperlen im Lübecker Burgkloster Von Karin Lubowski | 25.04.2023, 22:18 Uhr

Morbide Kunst mit verblüffenden Materialien zeigt Sebastian Schröder am 29. und 30. April sowie am 6. und 7. Mai in Lübeck.