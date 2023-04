Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Tote Frau in Kiel: Bewohner unter Verdacht Von dpa | 03.04.2023, 14:02 Uhr

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Kieler Mehrfamilienhaus ist ein 33 Jahre alter Bewohner ins Visier der Polizei geraten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stehe der Mann im Verdacht, die 45-Jährige getötet zu haben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann hatte noch vor Eintreffen der Polizei am Freitagabend versucht, sich das Leben zu nehmen.