Pinneberg Tote Frau aus Rantzauer See geborgen Von dpa | 01.07.2022, 16:32 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr hat am Donnerstag den leblosen Körper einer Frau aus dem Rantzauer See im Kreis Pinneberg geborgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handele es sich um eine 68-jährige Pinnebergerin, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.