Nordfriesland Tote Frau auf Sylt bei Brand von Einfamilienhaus geborgen Von dpa | 10.08.2023, 09:35 Uhr Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beim Löschen eines Brandes in einem Einfamilienhaus haben Feuerwehrleute in Westerland auf Sylt am Donnerstag eine tote Frau gefunden. Die Identität der Frau stehe noch nicht zweifelsfrei fest, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen sein, hieß es. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todes- und zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens gab es noch keine Angaben.