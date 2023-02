Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Tote aus der Trave identifiziert: Todesursache weiter unklar Von dpa | 14.02.2023, 15:08 Uhr

Die Identität der Toten, die am Montag in Lübeck aus der Trave geborgen wurde, ist geklärt. Es handele sich um eine 68-jährige Lübeckerin, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Die Todesumstände der Frau seien dagegen weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Lübeck habe eine Obduktion angeordnet, die möglichen Aufschluss zur Todesursache geben könne, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Eine Passantin hatte die Leiche am Montag in der Trave entdeckt und die Rettungskräfte verständigt.