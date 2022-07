ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Travemünde Tot aus der Ostsee geborgener Hamburger war Nichtschwimmer Von dpa | 22.07.2022, 14:56 Uhr

Nach der Bergung eines Toten aus der Ostsee vor Travemünde geht die Polizei von einem Badeunfall aus. Der 29 Jahre alte Mann aus Hamburg war Ermittlungen zufolge alleine zu einem Badeausflug an die Ostsee aufgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei Nichtschwimmer gewesen und in der Ostsee ertrunken. Ein Stand-up-Paddler hatte den in der Nähe der Seebrücke auf dem Wasser treibenden Körper am Mittwoch entdeckt und an Land gebracht.