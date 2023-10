Der schwere Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Kieler Innenstadt wirft weiter Fragen auf. Die 17-jährige Beifahrerin, die im Unfallfahrzeug saß, wies Verletzungen auf, die nicht vom Unfallhergang stammten. Demnach musste die junge Frau bereits schwer verletzt im Auto gesessen haben, als der Crash passierte. Sie musste noch vor Ort reanimiert werden, verstarb dann auf dem Weg ins Krankenhaus.

Beifahrerin nicht freiwillig im Auto

„Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass sich die Frau gegen ihren Willen im Auto befand“, sagt Stefanie Lage von der Polizeidirektion Kiel am Donnerstagvormittag gegenüber shz.de.

19-jähriger Tatverdächtiger soll noch heute vor den Jugendrichter

Mittlerweile gibt es auch ein gemeinsames Statement von der Staatsanwaltschaft und er Polizei. Darin ist von einem Tötungsdelikt die Rede. Der 19-jährige Fahrer des Pkw wurde noch vor Ort festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. „Wir gehen auch davon aus, dass sich das Opfer und der Tatverdächtige kannten“, so Lage.

In welcher Beziehung sie zueinander standen, könne noch nicht gesagt werde. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit im Krankenhaus und ist noch nicht vernehmungsfähig, soll aber noch heute dem Jugendrichter vorgeführt werden, heißt es in dem Schreiben.

Vor dem Unfall soll es laut Polizei zu einem Streit in einer Wohnung in Kiel Gaarden gekommen sein. Die beiden Personen in dem anderen Unfallwagen sind leicht verletzt und wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Zum Hintergrund: Gegen 16.30 Uhr kam es im Bereich der Kieler Innenstadt im Kreuzungsbereich des Stresemannplatzes / Andreas-Gayk-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw die Straße Sophienblatt in Richtung Berliner Platz und stieß im Kreuzungsbereich mit einem Pkw zusammen, der die Straße Ziegelteich in Richtung Kaistraße befuhr.