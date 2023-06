Polizei Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Segeberg Tödlicher Badeunfall in Kaltenkirchen Von dpa | 24.06.2023, 16:14 Uhr

Bei einem Badeunfall ist ein 30-Jähriger am Samstag in einem Freizeitpark in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann ins Wasser gegangen, untergetaucht und nicht wieder an die Wasseroberfläche gekommen, wie die Polizei mitteilte.