Im Prozess um tödliche Schüsse auf einen 31-Jährigen werden am Donnerstag am Kieler Landgericht die Plädoyers erwartet. In dem Verfahren muss sich ein 24-Jähriger wegen heimtückischen Mordes verantworten. Er soll am 27. Juni 2022 im Kieler Problemstadtteil Gaarden fünf Mal auf den 31-Jährigen geschossen haben, als dieser auf einer Bank saß. Zuvor soll es zwischen dem Opfer und dem jüngeren Bruder des angeklagten Albaners Streit gegeben haben.