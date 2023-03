Nach den tödlichen Schüssen im Kieler Stadtteil Gaarden sperrte die Polizei den Tatort mit einem Bauzaun ab. Archivfoto: Eckard Gehm up-down up-down Mord auf Kieler Parkbank Tödliche Schüsse in Gaarden: Prozess gegen Fisnik H. beginnt Von Eckard Gehm | 03.03.2023, 12:58 Uhr

Es war eine Bluttat in aller Öffentlichkeit: Mustafa A. saß in Gaarden auf einer Parkbank, als er erschossen wurde. Am Montag beginnt in Kiel der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen.