Polizei Todesursache von 17-Jährigen aus Eckernförde noch ungeklärt Von dpa | 20.09.2023, 14:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Die genaue Todesursache eines 17-Jährigen, der am Samstag tot in Eckernförde gefunden wurde, ist auch nach der Obduktion weiter unklar. Die Polizei habe daher nun unter anderem chemisch-toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben, teilte sie am Mittwoch mit. Mit einem Ergebnis sei jedoch erst in mehreren Wochen zu rechnen.