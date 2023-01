Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Messerattacke Todesopfer von Brokstedt besuchten Schule in Neumünster Von dpa | 26.01.2023, 15:29 Uhr

Die beiden 17 und 19 Jahre alten Todesopfer der Attacke im Regionalzug von Kiel nach Hamburg haben eine Schule in Neumünster besucht. Das teilte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag mit. Prien kündigte an, am Freitag in Neumünster zu sein, um mit Schulleitung, Lehrkräften und den Mitschülerinnen und Mitschülern zu sprechen.