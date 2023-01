Nach Messerattacke in Zug zwischen Kiel und Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Brokstedt Todesopfer der Messerattacke in Zug kannten sich Von dpa | 26.01.2023, 16:21 Uhr

Nach dem Messerangriff in einem Zug bei Brokstedt in Schleswig-Holstein sind weitere Erkenntnisse zu den Opfern bekannt geworden. Zu Tode kamen eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger aus der Region, wie Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses sagte. „Sie kannten sich.“ Am Morgen hatte die Ministerin das Alter des Mädchens noch mit 16 Jahren angegeben.