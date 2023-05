Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Tod im Imbiss: „Ehemann der Getöteten zeigte keine Regung“ Von dpa | 09.05.2023, 15:19 Uhr

Drei Tage nach dem Auftakt des Prozesses um die Tötung einer Frau in einem Asia-Imbiss in Bad Schwartau hat am Dienstag am Landgericht Lübeck die Beweisaufnahme begonnen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes und Polizisten berichteten von einer angespannten Stimmung, als sie am Tatort eingetroffen seien. Die Kinder hätten stumm und aufgereiht wie die Zinnsoldaten im Gastraum gestanden, in dem ihre erschlagene Mutter gelegen habe, sagte ein 44 Jahre alter Zeuge, der als Notarzt am Tatort war, am Dienstag aus.