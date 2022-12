Landgericht Kiel Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Landgericht Kiel Tod dreier Fußgänger: Verteidiger will maximal drei Jahren Von dpa | 13.12.2022, 17:32 Uhr

Der Verteidiger eines Autofahrers hat im Prozess um den Tod von drei Fußgängern in Neumünster eine Freiheitsstrafe von längstens drei Jahren für den 26-Jährigen beantragt. Außerdem forderte der Anwalt am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Kieler Landgericht, den Haftbefehl für seinen Mandanten aufzuheben, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Ein Nebenklagevertreter stellte in seinem Schlussvortrag keinen konkreten Antrag.