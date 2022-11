Tobias Goldschmidt Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Energiewendeminister Tobias Goldschmidt: Gibt kein unbedenkliches Erdgas Von dpa | 29.11.2022, 17:02 Uhr

Nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt zeigt die geplante Flüssigerdgaslieferung aus Katar „das ganze Dilemma“ der deutschen Energieversorgung auf. „Viele Menschen schauen in diesen Tagen der Fußball-Weltmeisterschaft zu recht kritisch nach Katar, und gleichzeitig werden uns die Lieferungen dabei helfen, die galoppierenden Gaspreise in den Griff zu bekommen und die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Kiel.