Tierschutz in Nord- und Ostsee Tobias Goldschmidt bei der Obduktion eines Schweinswals Von Kay Müller | 25.09.2023, 15:23 Uhr Premiere: Tobias Goldschmidt misst die Speckschicht des toten Schweinswals. Foto: Axel Heimken

Den Schweinswalen in Nord- und Ostsee geht es schlecht, deshalb müssen größere Schutzgebiete her, sagt Professor Ursula Siebert aus Büsum. Der Grüne Umweltminister will das lieber heute als morgen umsetzen.