Zukunft der TKMS-Werft Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Schifffbau TKMS wartet weiter auf Aufträge für Standort Wismar Von dpa | 10.07.2023, 15:46 Uhr

Der neue Inhaber des ehemaligen MV-Werften-Standorts in Wismar, Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS), wartet weiter auf zusätzliche Aufträge. „Wir werden alles einlösen, was wir versprochen haben. Wir werden diesen Standort entwickeln zu einem U-Boot- oder Fregatten-Standort“, sagte Oliver Burkhard, Vorstandsvorsitzender von TKMS, am Montag in Wismar nach einer Begehung mit Bundestagsabgeordneten. Es brauche hierfür jedoch neue, zusätzliche Aufträge.