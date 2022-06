Die Strandallee in Timmendorfer Strand ist am Sonntag gut besucht. Foto: Markus Scholz/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur im vollen Format. FOTO: Markus Scholz Urlaub Timmendorfer Strand: Voll, aber nicht übervoll Von dpa | 04.06.2022, 14:03 Uhr

An der Lübecker Bucht haben am Pfingstsamstag zahlreiche Urlauber und Tagesgäste Sonne und Strand genossen. Es sei voll, aber nicht übervoll, fasste eine Mitarbeiterin des Touristen-Informationszentrum im Niendorfer Hafen am Mittag die Lage zusammen. Es seien mehr Menschen gekommen als an Himmelfahrt, aber da sei das Wetter auch nicht so schön gewesen.