Open-Air-Festival Till Brönner bringt Kampen Jazz wieder nach Sylt

Der Jazz-Trompeter Till Brönner bringt nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause wieder das Open-Air-Festival Kampen Jazz nach Sylt. Der Strönwai - die Flaniermeile in Kampen - werde sich vom 30. Juni bis zum 1. Juli wieder in eine der beliebtesten Jazz-Bühnen Norddeutschlands verwandeln, teilte ein Veranstaltungssprecher am Freitag in Hamburg mit.