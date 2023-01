Umbaupläne für die Tierhaltung Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild up-down up-down Agrar Tierhaltung-Umbau: Länder wollen verbindliches Gesamtkonzept Von dpa | 19.01.2023, 16:51 Uhr

Die Länder verlangen für die Tierhaltungsbetriebe in Deutschland zügig eine langfristige Perspektive. Dies hätten die Agrarminister und -ministerinnen am Donnerstag dem Bund deutlich gemacht, teilte die schleswig-holsteinische Staatssekretärin Anne Benett-Sturies mit. „Die aktuell aus den statistischen Erhebungen deutlich abzulesenden Entwicklungen, die ein erhebliches Wegbrechen von Tierbeständen und -haltungen ausweisen, zeigen, dass unverzüglicher Handlungsbedarf besteht.“ Schleswig-Holstein hat in diesem Jahr den Vorsitz der Agrarministerkonferenz.