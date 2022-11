Wenn Hinweisschilder für Wildwechsel an der Straße stehen, sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren. Symbolfoto: imago-images/mhphoto up-down up-down Tierfunde per App melden Vom Reh bis zum Igel: An diesen Stellen in SH passieren die meisten Wildunfälle Von Dania Isabell Martin | 28.11.2022, 16:45 Uhr

In der dunklen Jahreszeit kommt es immer wieder zu Wildunfällen auf der Straße. Wer diese vermeiden will, findet hier eine Übersicht, wo es in Schleswig-Holstein für Autofahrer besonders häufig kracht.