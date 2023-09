Infrastruktur für Ansiedlung „Angst und bange“: Thomas Losse-Müller kritisiert Landesregierung wegen Northvolt Von dpa | 05.09.2023, 07:29 Uhr Wohnungen, Anbindung der B5, Schulen und Kitas: Schleswig-Holstein ist für Northvolt gar nicht vorbereitet, sagt Thomas Losse-Müller. Foto: Gernot Kühl up-down up-down

Auch in der Sache Northvolt hält sich Thomas Losse-Müller nicht mit Forderungen an die Regierung zurück. Das Land müsse bei Infrastruktur für Northvolt endlich konkrete Aussagen treffen, so der Fraktionschef der SPD.