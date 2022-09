Fehmarnsundbrücke bekommt neue Seilschellen Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Ostholstein Testbetrieb in luftiger Höhe: Neue Seilschellen für Brücke Von dpa | 21.09.2022, 16:13 Uhr

Die Deutsche Bahn bereitet den Austausch der Tragseile der Fehmarnsundbrücke vor. Am Mittwoch haben Seilkletterer in acht Metern Höhe zwei Prototypen von Seilschellen befestigt. In den nächsten Monaten solle nun geprüft werden, welcher Typ der eigens für die Brücke entwickelten Schellen besser für die zukünftige Aufgabe geeignet sei, sagte ein Bahnsprecher. Im Jahr 2023 sollen nach seinen Angaben die 80 Stahlseile der Brücke ausgetauscht werden.