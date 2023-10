Wetter Telefonische Erreichbarkeit von Polizeileitstellen gestört Von dpa | 21.10.2023, 09:12 Uhr | Update vor 1 Std. Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

In der Folge des Ostseehochwassers ist die telefonische Erreichbarkeit einzelner Polizeileitstellen in der Stadt Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg gestört. Die Polizei bat am Samstagmorgen darum, die Telefonnummer 110 zu kontaktieren, sollten örtliche Polizeidienststellen bei Bedarf nicht erreichbar sein.