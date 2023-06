Fahrradsternfahrt Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Demonstrationen Tausende zu Fahrradsternfahrt erwartet: Straßen gesperrt Von dpa | 18.06.2023, 02:48 Uhr

Tausende Radler werden am Sonntag (ab 8.20 Uhr) in Hamburg zu einer Fahrradsternfahrt erwartet. Die Teilnehmer wollen nach Angaben der Veranstalter von 70 Startpunkten am Stadtrand sowie in Schleswig-Holstein und Niedersachsen losfahren. Am Rödingsmarkt ist am Nachmittag (15.45 Uhr) eine Kundgebung mit Fridays-for-Future-Aktivistin Annika Rittmann und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) geplant. Danach soll eine Abschlussrunde auf dem Ring 1 um die Binnenalster gefahren werden.