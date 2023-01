Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Tausende Liter Milch bei Unfall im Kreis Plön ausgelaufen Von dpa | 25.01.2023, 11:48 Uhr

Ein betrunkener Mann hat am Dienstagabend seinen Milchlaster im Kreis Plön in einen Straßengraben gefahren. Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 430 in Höhe Dersau sei ein großer Teil der geladenen 7000 Liter Milch ausgelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde niemand. Die Straße blieb während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.