Die dramatischen Folgen der Sturmflut würden nun sichtbar. Auch ein Todesopfer sei zu beklagen. Die Schäden an Infrastruktur und Wohnhäusern, aber auch an der küstennahen Natur liegen nach ersten Schätzungen des Katastrophenschutzes in dreistelliger Millionenhöhe. „Hinter diesen Zahlen stehen viele einzelne Schicksale“, so Herbst. „Die Betroffenen selbst, die Menschen an der Ostsee, die Kommunen, Land und Bund - alle sind jetzt gleichermaßen gefordert, die dramatischen Schäden dieser Sturmflut schnellstmöglich zu beheben.“