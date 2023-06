Hilfskräfte erleichtern den Professoren den Arbeitsalltag, haben aber meist kaum Mitspracherechte. Foto: Waltraud Grubitzsch up-down up-down Hiwi-Jobs an Universität SPD-Abgeordnete: Studentische Hilfskräfte in SH sollen Tarifvertrag bekommen Von Kay Müller | 30.06.2023, 15:16 Uhr

Die SPD-Abgeordnete Sophia Schiebe will einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte. Die werden bislang meist nicht gut bezahlt und ihre Jobs sind befristet. So will die SPD nun Kettenverträge verhindern.