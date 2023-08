Ermittlungen Tankstelle überfallen: Angestellter im Krankenhaus Von dpa | 11.08.2023, 15:35 Uhr Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Überfall auf eine Autobahn-Tankstelle an der A7 nahe Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat ein Angestellter einen Schock erlitten. Nach Angaben der Polizei wurde er am Freitagmorgen in eine Klinik gebracht. Drei Unbekannte hatten zuvor ein Messer oder eine Machete auf den Mitarbeiter gerichtet und ihn aufgefordert, die Kasse und einen Tresor zu öffnen. Weil er den Tresor nicht öffnen konnte, händigte der Mann den Unbekannten nur das Bargeld aus der Kasse aus. Der Betrag lag den Angaben zufolge im unteren dreistelligen Bereich. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß, als eine Kundin die Tankstelle betrat. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu den drei Männern.