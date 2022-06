ARCHIV - Ein Mann tankt seinen Wagen an einer Tankstelle. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Spritpreise Tankrabatt verpufft: Tanken im Norden besonders teuer Von dpa | 21.06.2022, 14:55 Uhr

Tanken ist im Norden besonders kostspielig. So mussten die Menschen in Schleswig-Holstein am Dienstag für einen Liter Super E10 durchschnittlich 1,94 Euro bezahlen und damit so viel wie nirgendwo sonst in der Republik, heißt es in einer Untersuchung des Automobilclubs ADAC. Hamburg landete demnach mit 1,922 Euro pro Liter hinter Bremen auf Platz drei. Am günstigsten wurde der Sprit laut ADAC mit 1,873 Euro pro Liter im Saarland angeboten, gefolgt von Sachsen und Rheinland-Pfalz.