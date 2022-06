Die Hoffnungen waren groß, doch der Tankrabatt kommt offensichtlich nicht im vollem Umfang bei den Verbrauchern an. Stattdessen scheint das zu passieren, was Kritiker der Maßnahme schon im Vorfeld befürchteten: Mineralölkonzerne profitieren offenbar in großem Maße, behalten Teile der Preissenkungen ein.

Auch im Sommer 2020 bei der Senkung der Mehrwertsteuer während der Corona-Krise war das schon so. Das Kartellamt beobachtet die Entwicklung auch jetzt, kann hohe Gewinne aber richtigerweise nicht pauschal verbieten. Allenfalls beim Nachweis von Preisabsprachen darf es eingreifen.

Immerhin, Tanken ist aktuell in Deutschland günstiger als in dem einen oder anderem Nachbarland. Entsprechend groß ist der Andrang an den Zapfsäulen in Grenzregionen – etwa zu Dänemark oder den Niederlanden.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie die Situation wahrnehmen. Ist der Tankrabatt also doch ein Erfolg? Oder maximieren die Steuerzahler vor allem die Gewinne der Konzerne, während die Entlastung an den Zapfsäulen zu gering bleibt? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.