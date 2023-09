Unfall Tank aufgerissen: Hunderte Liter Kraftstoff ausgelaufen Von dpa | 05.09.2023, 07:38 Uhr Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Bei einem Zusammenstoß zweier Lastwagen auf einem Rastplatz an der A7 zwischen Flensburg und Schleswig sind mehrere Hundert Liter Kraftstoff ausgelaufen. Bei dem Unfall auf dem Parkplatz Jalmer Moor am Montagabend sei der Tank eines der beiden Fahrzeuge aufgerissen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Um den auslaufenden Kraftstoff aufzufangen, wurden unter anderem der Löschzug Gefahrgut der Feuerwehr sowie die Wasserbehörde hinzugezogen. Der Parkplatz musste zwischenzeitlich gesperrt werden.