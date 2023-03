Literatur Foto: Monika Skolimowska/dpa/Illustration up-down up-down Literatur Tagung zu „Dingen im Werk Heinrich Manns“ in Lübeck Von dpa | 13.03.2023, 18:28 Uhr

Die Heinrich Mann-Gesellschaft veranstaltet am Vorabend des Geburtstages von Heinrich Mann (1871 - 1950) ihre öffentliche Jahrestagung. Vom 25. bis zum 26. März debattieren renommierte Literaturwissenschaftler über „Dinge im Werk Heinrich Manns“, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Die Referentinnen und Referenten werden in ihren Vorträgen die Rolle von materiellen Dingen in den Romanen und Erzählungen von Heinrich Mann untersuchen, sagte eine Sprecherin.