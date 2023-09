Das Lübecker Burgkloster oder die St.-Petri-Kirche in Schleswig: Sie skizzieren die Geschichte Schleswig-Holsteins und lassen Interessierte im Rahmen des Tages des offenen Denkmals daran teilhaben. Initiiert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, gedenken jedes Jahr am zweiten Sonntag im September kostenlose Führungen und Programme kulturelle Einrichtungen des Landes.

Kostenloser Eintritt: Was in SH am Tag des offenen Denkmals geöffnet hat

2023 jährt sich der Tag des offenen Denkmals zum 30. Mal. Unter dem diesjährigen Motto „Total Monument“ stehen dabei vor allem die Details im Vordergrund, die die schleswig-holsteinischen Kulturinstitutionen so besonders machen.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beziffert die Anzahl der teilnehmenden Einrichtungen auf 146.146 Monumente, die die Geschichte Schleswig-Holsteins abbilden. In Kiel hat etwa die Pauluskirche geöffnet, in Eckernförde die Alte Fischräucherei. Weitere Einrichtungen, die sich der Pauluskirche und der Alten Fischräucherei anschließen, sind etwa das Elmshorner Industriemuseum oder Institutionen wie die Justizvollzugsanstalt in Neumünster.

Museumsberg Flensburg: Anlässlich des Tages des offenen Denkmals finden auch am Christiansenpark viele Veranstaltungen statt.

In Flensburg beteiligt sich unter anderem der Museumsberg am Tag des offenen Denkmals. Die Stadt informiert diesbezüglich in einer Pressemitteilung über eine Vielzahl an Events, die am 10. September am Christiansenpark stattfinden werden. Doch auch die St.-Nikolai-Kirche, St.-Marien-Kirche oder das Schifffahrtsmuseum bieten entsprechendes Programm.

Auf einem Blick: Schleswig-Holstein feiert den Tag des offenen Denkmals

Kiel: Pauluskirche (Niemannsweg 16)

Lübeck: Lübecker Dom (Mühlendamm 2-6)

Flensburg: Museumsberg (Museumsberg 1)

Neumünster: Justizvollzugsanstalt (Boostedter Straße 30)

Husum: Herrenhaus am Markt

Eckernförde: Alte Fischräucherei (Gudewerdtstraße 71)

Rendsburg: Christkirche (Paradeplatz)

Elmshorn: Industriemuseum (Catharinenstraße 1)

Hinweis der Redaktion: Die im Artikel genannten Veranstaltungen spiegeln nur eine Auswahl der Redaktion wider.