Büsum, Laboe, Nordstrand, Grömitz Tag der Seenotretter: Aktionen auch an Schleswig-Holsteins Küsten Von dpa | 29.07.2022, 07:36 Uhr

Mehr als 800 Freiwillige unterstützen die rund 180 festangestellten Kräfte in der Seenotrettung.

Interessierte können am Sonntag entlang an vielen Stationen entlang der deutschen Küsten Einblicke in die Arbeit der Seenotretter gewinnen.