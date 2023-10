Deutschland feiert am 3. Oktober Tag der Deutschen Einheit. Das zugehörige Einheitsfest richtet 2023 Hamburg aus. Viel Programm, inklusive Konzerte, Lesungen und vielen weiteren Events rund um die Binnenalster, um den Nationalfeiertag gebührend zu zelebrieren – doch, warum feiert Deutschland den 3. Oktober eigentlich nochmal? Antworten auf wichtige Fragen zum Nationalfeiertag.

Tag der Deutschen Einheit 2023: Was feiern wir am 3. Oktober?

Der 3. Oktober 2023 ist ein fester Feiertag und als solcher einer der wenigen Nationalfeiertage, die in ganz Deutschland gefeiert werden. Hintergrund der Feierlichkeiten, die an diesem Tage im jeweiligen Bundesland, das den aktuellen Bundesratspräsidenten stellt, stattfinden: die Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland.

Im Einigungsvertrag heißt es diesbezüglich, am 3. Oktober 1990 wurde sie „mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland“ offiziell „vollendet“. Die „neuen Länder“ Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen schlossen sich der Bundesrepublik Deutschland an.

Nationalfeiertag in Deutschland: War Tag der Deutschen Einheit immer am 3. Oktober?

Seit der deutschen Wiedervereinigung ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober jeden Jahres. Der Nationalfeiertag der Bundesrepublik Deutschlands wurde vor 1990 am 17. Juni gefeiert. Der Anlass des damaligen Feiertags geht auf den 17. Juni 1953 zurück. An jenem Tag kam es in der DDR zu Protesten. Bürger kämpfen für Freiheitsrechte und politische Mitbestimmung. Zwischen 1954 und 1989 wurde der Tag auch in der Bundesrepublik als „Tag der deutschen Einheit“ bezeichnet.

War der 3. Oktober in SH schon immer ein Feiertag?

Der Tag der Deutschen Einheit ist grundsätzlich ein gesetzlicher Feiertag – so also auch am 3. Oktober 2023 in Schleswig-Holstein, das seit dem 23. Mai 1949, seit der Gründung der BRD, ein Bundesland ist. Seit Gültigkeit des Einigungsvertrags gehört der 3. Oktober neben Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und dem ersten und zweiten Weihnachtstag zu den Tagen, die bundesweit in ganz Deutschland als gesetzlich freien Tag gefeiert werden.

Tag der Deutschen Einheit: Wo ist der 3. Oktober kein Feiertag?

Zum Tag der Deutschen Einheit haben am 3. Oktober Schulen und Behörden geschlossen. Auch der Einzelhandel ist betroffen, sodass die Geschäfte in Schleswig-Holstein geschlossen bleiben. Beim Tag der Deutschen Einheit 2023 handelt es sich also um einen gesetzlichen Feiertag, der in ganz Deutschland gilt.

Wo wird der Tag der Deutschen Einheit 2023 gefeiert?

Ausrichter des diesjährigen Einheitsfestes ist Hamburg. Deutschlands 16 Bundesländer präsentieren sich in der Hansestadt – mit vielfältigen Events, größtenteils rund um die Binnenalster. Der Tag der Deutschen Einheit macht immer die Landeshauptstadt eines Bundeslandes, das zum aktuellen Zeitpunkt den Bundesratspräsidenten stellt, zum Ausrichter des entsprechenden Bürgerfestes. Dieses Amt übt 2023 Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) aus – der Grund, warum Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2023 austrägt.

Mehr Informationen: Zum Tag der Deutschen Einheit: Was ist am 3. Oktober 1990 passiert? größer als Größer als Zeichen Am 3. Oktober 1990 ist Berlin und der Reichstag Deutschlands Zeitzeuge der Beendigung der Teilung der Bundesrepublik Deutschlands und DDR. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Berlin zählen seit dem als „neue Bundesländer“ zu Deutschland. Berlin löst Bonn als ehemalige Bundeshauptstadt ab. „Unser Land will mit seiner wiedergewonnenen Freiheit dem Frieden in der Welt dienen und die Einigung Europas voranbringen“, sagte seinerzeit Bundeskanzler Helmut Kohl. Bundespräsident Richard von Weizäcker sagte: „In freier Selbstbestimmung wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden“.

Veranstaltungen in SH: Diese Events sind zum Tag der Deutschen Einheit 2023 geplant

In Schleswig-Holstein sind mehrere und vielfältige Events zum Tag der Deutschen Einheit 2023 angekündigt. In Neumünster etwa findet „Deutschland singt und klingt statt“, eine Veranstaltung auf dem Großflecken zur Feier der Deutschen Einheit.

Darüber präsentiert sich Schleswig-Holstein im Rahmen des großen Einheitsfestes in Hamburg. Auf der Ländermeile in der Mönckebergstraße trägt das Bundesland in Zusammenarbeit mit dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, dem Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht, Kiel Marine Science (KMS) und dem Zentrum für interdisziplinäre Meereswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) aktuelle Wissensstände der Meeresforschung vor.